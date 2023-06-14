Вследствие российского ракетного удара по Кривому Рогу, который произошел 13 июня, количество погибших возросло до 12 человек. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
"К сожалению, жертв уже 12 - ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина. Вечная память погибшим", - сообщил Вилкул.
Также он добавил, что работы по ликвидации последствий удара продолжаются. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, работают все службы, 40 бригад коммунальщиков.
При этом вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения города работают стабильно.
"Водоснабжение из Южного водохранилища осуществляется исключительно на резервах. Поэтому не забываем о необходимости максимальной экономии", - добавил он.
Удар по Кривому Рогу 13 июня - главное
Ночью 13 июня российские захватчики атаковали Кривой Рог. По городу выпустили шесть ракет - враг попал в многоэтажку и складские помещения.
Ранее было известно, что в результате удара погибли 11 человек, в частности, россияне убили ребенка. Пострадали 36 человек.
Кроме того, по словам Вилкула, повреждено около 400 квартир. В результате российской атаки повреждения получили более 70 жилых домов.