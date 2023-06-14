Всего уже погибло 12 граждан.

Вследствие российского ракетного удара по Кривому Рогу, который произошел 13 июня, количество погибших возросло до 12 человек. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"К сожалению, жертв уже 12 - ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина. Вечная память погибшим", - сообщил Вилкул.

Также он добавил, что работы по ликвидации последствий удара продолжаются. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, работают все службы, 40 бригад коммунальщиков.

При этом вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения города работают стабильно.

"Водоснабжение из Южного водохранилища осуществляется исключительно на резервах. Поэтому не забываем о необходимости максимальной экономии", - добавил он.

Удар по Кривому Рогу 13 июня - главное

Ночью 13 июня российские захватчики атаковали Кривой Рог. По городу выпустили шесть ракет - враг попал в многоэтажку и складские помещения.

Ранее было известно, что в результате удара погибли 11 человек, в частности, россияне убили ребенка. Пострадали 36 человек.

Кроме того, по словам Вилкула, повреждено около 400 квартир. В результате российской атаки повреждения получили более 70 жилых домов.

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