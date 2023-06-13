Оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру.

Российские оккупанты выпустили в ночь на 13 июня шесть крылатых ракет по Кривому Рогу, отметил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Всего ночью было шесть ракет, пять мест поражений. Ни одного нет отношения к военным (объектам). Один многоквартирный дом, склад, на котором "Кока-Кола", "Фанта"... другие продукты, и больше ничего нет. Имеем троих погибших, 25 раненых, из них 10 тяжелых и трое - очень тяжелых. Семь, вероятно, находятся под завалами", - рассказал Вилкул.

Продолжается ликвидация пожара и разбор завалов. Многие люди потеряли свои квартиры, городские власти занимаются расселением пострадавших.

Атака РФ на Украину 13 июня - удар по Кривому Рогу

В ночь на вторник, 13 июня, в ряде областей Украины во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы. Предварительно, россияне выпустили 14 крылатых ракет типа Х-101/555, из которых 10 были перехвачены, и четыре "Шахеды".

Сейчас установлено уничтожение всех вражеских целей в небе над столицей и пораженные объекты в Харькове.

Отдельно отмечается, что российские ракеты прорвали противовоздушную оборону Кривого Рога и попали в местную пятиэтажку.

В результате рашистского удара, по состоянию на утро 13 июня, известно уже о трех погибших и 25 раненых.

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