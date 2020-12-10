К убийству в аэропорту Лиссабона причастны офицеры имиграционно-пограничной службы / фото ua.depositphotos.com

Правительство Португалии решило выплатить компенсации жене и детям убитого в аэропорту Лиссабона украинца Игоря Гоменюка.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

"Я был на связи с португальским коллегой относительно убийства в марте нашего гражданина Игоря Гоменюка, настаивал на справедливости. Сегодня правительство Португалии решило выплатить компенсации вдове и детям. Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание", - написал Кулеба.

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Убийство украинца в аэропорту Лиссабона

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Автор: Виталий Саенко