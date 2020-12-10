Глава МИД ожидает, что по итогам расследования суд в Португалии установит виновным должное наказание.

Правительство Португалии решило выплатить компенсации жене и детям убитого в аэропорту Лиссабона украинца Игоря Гоменюка.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

"Я был на связи с португальским коллегой относительно убийства в марте нашего гражданина Игоря Гоменюка, настаивал на справедливости. Сегодня правительство Португалии решило выплатить компенсации вдове и детям. Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание", - написал Кулеба.

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Убийство украинца в аэропорту Лиссабона

В марте стало известно, что полиция расследует смерть 40-летнего украинца Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона. Изначально сообщалось, что он умер от приступа эпилепсии.

Позже португальские СМИ сообщили о возможной насильственной смерти. По подозрению в убийстве Гоменюка арестовали трех офицеров иммиграционно-пограничной службы.

В полиции заявили, что вероятное преступление было совершено в Центре временного содержания в аэропорту.

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Автор: Виталий Саенко