Назначенные на 17 и 24 ноября заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не состоятся.
Об этом сообщается на странице Free Riff в Facebook, созданной в поддержку одного из подозреваемых по этому делу Андрея Антоненко.
Активисты напомнили, что судья Шевченковского райсуда Киева Оксана Голуб назначала судебные заседания по делу два раза в месяц.
«Из-за этого присяжные на следующем заседании уже не помнят, что было на предыдущем, а допрос 263 свидетелей будет длиться годами», - считают они.
Также активисты напомнили, что ходатайства защитников Антоненко, представленные суд еще в сентябре, не рассмотрены до сих пор, и неизвестно, когда судья их рассмотрит.
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«А теперь оказывается, что Голуб заболела. И заседания по делу, назначенные на 17 и 24 ноября, не состоятся. Это нарушает ст. 322 Уголовного процессуального кодекса, которая говорит о непрерывности судебного разбирательства», - заявили активисты.
Они добавили, что Антоненко с 21 октября по 10 декабря, то есть 51 день находится в тюрьме «без каких-либо процессуальных действий и судебных заседаний, без возможности себя защищать, без рассмотрения ходатайств».
«Год в тюрьме без всякого весомого доказательства причастности и без возможности представить доказательства защиты», - отметили активисты.
Дело Шеремета - кто виноват
- Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля.
- 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.
- Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
- Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
- 11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
- 21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.
- По словам руководителя юридической фирмы «Сенс Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко - уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок». Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором был Шеремет, и хранении взрывчатки.
- Их дело рассматривает суд присяжных.
- 9 сентября суд изменил Дугарь меру пресечения с ночного домашнего ареста на залог в 168 тыс. грн.
- 21 октября Шевченковский райсуд Киева до 19 декабря продлил меры пресечения Антоненко и Кузьменко и процессуальные обязанности для Дугарь.
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