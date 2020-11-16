Заседания суда не состоятся из-за болезни судьи Оксаны Голуб.

Назначенные на 17 и 24 ноября заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не состоятся.

Об этом сообщается на странице Free Riff в Facebook, созданной в поддержку одного из подозреваемых по этому делу Андрея Антоненко.

Активисты напомнили, что судья Шевченковского райсуда Киева Оксана Голуб назначала судебные заседания по делу два раза в месяц.

«Из-за этого присяжные на следующем заседании уже не помнят, что было на предыдущем, а допрос 263 свидетелей будет длиться годами», - считают они.

Также активисты напомнили, что ходатайства защитников Антоненко, представленные суд еще в сентябре, не рассмотрены до сих пор, и неизвестно, когда судья их рассмотрит.

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«А теперь оказывается, что Голуб заболела. И заседания по делу, назначенные на 17 и 24 ноября, не состоятся. Это нарушает ст. 322 Уголовного процессуального кодекса, которая говорит о непрерывности судебного разбирательства», - заявили активисты.

Они добавили, что Антоненко с 21 октября по 10 декабря, то есть 51 день находится в тюрьме «без каких-либо процессуальных действий и судебных заседаний, без возможности себя защищать, без рассмотрения ходатайств».

«Год в тюрьме без всякого весомого доказательства причастности и без возможности представить доказательства защиты», - отметили активисты.

Дело Шеремета - кто виноват

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы «Сенс Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко - уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок». Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором был Шеремет, и хранении взрывчатки.

Их дело рассматривает суд присяжных.

9 сентября суд изменил Дугарь меру пресечения с ночного домашнего ареста на залог в 168 тыс. грн.

21 октября Шевченковский райсуд Киева до 19 декабря продлил меры пресечения Антоненко и Кузьменко и процессуальные обязанности для Дугарь.

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Автор: Дмитрий Хилюк