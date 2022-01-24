Защитники просили изменить меры пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.

Суд отказался отпускать из-под домашнего ареста музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко и детского хирурга Юлию Кузьменко, обвиняемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял суд присяжных в составе Шевченковского райсуда Киева.

"Ходатайство защитника... об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко... с домашнего ареста на личное обязательство оставить без удовлетворения. Ходатайство защитника... об изменении меры пресечения обвиняемой Кузьменко... с домашнего ареста на личное обязательство оставить без удовлетворения", - зачитала фрагмент постановления председательствующая судья Оксана Голуб.

Следующее заседание состоится 9 февраля.

Читайте такжеПодозреваемая в убийстве журналиста Шеремета решила снова оперировать детейНапомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко и Кузьменко находятся под ночным домашним арестом, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

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