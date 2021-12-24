Вместе с тем, подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили меры пресечения.

Суд снял электронный браслет с музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял суд присяжных в составе Шевченковского райсуда Киева.

"Ходатайство прокурора о продлении обвиняемому Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично: продолжить... меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, запретив покидать место своего проживания... с 23:00 до 6:00... по 24 февраля 2022 года включительно", - зачитала фрагмент постановления председательствующая судья Оксана Голуб.

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Другим фигурантам дела врачу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь суд также продлил ранее избранные меры пресечения до 24 февраля.

Следующее заседание состоится 21 января 2022 года.

Убийство Шеремета: что известно

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко и Кузьменко находятся под ночным домашним арестом, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

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