Дело Шеремета: суд оставил Кузьменко под арестом

Подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко будет находиться под стражей как минимум до 30 мая.

Киевский апелляционный суд оставил в силе определение Печерского райсуда от 1 апреля о продлении одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня, рассмотрев жалобу адвокатов подозреваемого.

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"Постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева, которым отказано в удовлетворении ходатайства защитника Юлии Кузьменко об изменении ей меры пресечения и удовлетворения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей Кузьменко до 30 мая оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитника Кузьменко - без удовлетворения", - отмечается в постановлении апелляционного суда.

Защитники просили суд избрать Кузьменко меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, который проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь – меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.