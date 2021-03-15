По словам одного из жителей села, инцидент произошел много лет назад.

В селе Счастливое Херсонской области рассказали ужасные подробности из прошлого задержанного по подозрению в убийстве 7-летней Марии Борисовой.

Читайте такжеСудимость за изнасилование и попытка суицида: что известно о подозреваемом в убийстве 7-летней Марии БорисовойКак пишет «Обозреватель», один из местных жителей заявил, что много лет назад мужчина изнасиловал маленького мальчика ершиком для унитаза в этом же селе.

«Этот мальчик уже вырос. Он стал инвалидом, у него есть психическое заболевание. Тот изверг отсидел срок за преступление и снова вернулся сюда. И живет в одном селе с этим мальчиком», – заявил местный житель.

Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

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Автор: Катерина Шварц