В селе Счастливое Херсонской области рассказали ужасные подробности из прошлого задержанного по подозрению в убийстве 7-летней Марии Борисовой.
Читайте такжеСудимость за изнасилование и попытка суицида: что известно о подозреваемом в убийстве 7-летней Марии БорисовойКак пишет «Обозреватель», один из местных жителей заявил, что много лет назад мужчина изнасиловал маленького мальчика ершиком для унитаза в этом же селе.
«Этот мальчик уже вырос. Он стал инвалидом, у него есть психическое заболевание. Тот изверг отсидел срок за преступление и снова вернулся сюда. И живет в одном селе с этим мальчиком», – заявил местный житель.
Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности
- 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
- То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.
- Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
- Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.
- В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.
- 14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 52-летнего мужчину его взяли под стражу.
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