Украинский фотограф награжден за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные во время освещения российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил убитого оккупантами фотографа и документалиста Макса Левина орденом "За мужество".

Соответствующий указ №208/2022 обнародован на сайте главы государства.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные во время освещения российской агрессии, постановляю: наградить орденом "За мужество" ІІІ степени Левина Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Гибель фотографа:

2 апреля издание LB.ua, в котором Левин работал более 10 лет, сообщило, что тело фотографа после длительных поисков нашли 1 апреля в районе села Гута Межигорская на Киевщине.

Отмечается, что Левин в сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева отправились в Гуту Межигорскую 13 марта, чтобы задокументировать последствия российской агрессии.

Они оставили машину и пошли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами пропала.

Позже стало известно, что в районе, где фотограф собирался работать, начались интенсивные боевые действия.

Местонахождение и судьба Чернышева пока не установлена.

У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

В тот же день в Офисе генпрокурора сообщили, что предварительно, Левина оккупанты убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.