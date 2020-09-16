Официальное следствие так и не установило заказчика убийства.

В среду, 16 сентября, исполняется 20 лет со дня исчезновения и убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Читайте такжеИз материалов об убийстве Гонгадзе исчезли слова Пукача о причастности Кучмы и Литвина к этому делу - адвокатНесмотря на то, что исполнители убийства осуждены, за 20 лет официальное следствие так и не установило его заказчика. У родных и близких журналиста остаются вопросы.

Убийство Гонгадзе: основные факты

Основатель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили тело без головы, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

Останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры принадлежат Гонгадзе, были найдены в 2009 году в Киевской области.

Осенью 2000 года разгорелся так называемый «кассетный скандал» – были обнародованы «пленки Мельниченко» из кабинета президента Кучмы, которые свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.

31 января 2011 года суд отказался признать убийство Гонгадзе заказным.

В январе 2013 года к пожизненному заключению за убийство журналиста был осужден бывший начальник департамента наружного наблюдения МВД, генерал Алексей Пукач.

В декабре 2015 года Пукач рассказал, что убийство Гонгадзе не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности и рассказал новую версию событий.

В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.

16 сентября 2019 года в СМИ появилась инфомрация, что Пукач может выйти на свободу. 7 ноября Кассационный суд Верховного суда Украины перенес рассмотрение кассационной жалобы по приговору Пукачу.

Журналиста похоронили 22 марта 2016 года в Киеве на территории церкви Николая Набережного.

20 лет без Гонгадзе

В четверг, 17 сентября, в 19:30 в летнем театре «Ракушка» (Парковая 3) состоится премьера фильма «Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды».

Фильм сняли Максим Каменев, Натали Гуменюк и Анна Цигима. В нем известные журналисты, занимавшиеся делом Гонгадзе, а также близкие и друзья Георгия, отвечают на оставшиеся вопросы.

В частности, в ленте о деле Гонгадзе говорят Алена Притула, Евгений Глибовицкий, Лаврентий Малазония, Олег Ельцов, Юлия Мостовая, Сергей Рахманин, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Алексей Степура, Валерий Калныш, Севгиль Мусаева, Коба Алания, Мирослава Гонгадзе.

Организаторы показа предупредили, что он состоится в условиях соблюдения карантинных норм, в связи с чем зрители должны быть в масках и соблюдать необходимую дистанцию.

Кроме того, на фасаде Национального союза журналистов Украины установят Мемориальную доску Гонгадзе. Торжественное открытие состоится 16 сентября в 12.00 по адресу: ул. Крещатик 27-а. Изготовление доски инициировал Киевский городской совет, спроектировал ее скульптор Василий Маркуш (работа согласована с семьей журналиста, в частности, с Мирославой Гонгадзе).

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Автор: Катерина Шварц