Вооруженную агрессию России он называл "гражданской войной в Украине" и публично отрицал действующий конституционный строй Украины.

В Полтаве Служба безопасности Украины задержала лидера фейкового "народовластия", который призвал к захвату правительственных учреждений нашей страны.

Как сообщили в СБУ, правоохранители предотвратили попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в центральных регионах Украины.

"Во время комплексных мероприятий в Полтаве задержан мужчина, который хотел создать псевдогосударственное образование на территории областного центра. Злоумышленник позиционировал себя как лидер так называемого "народовластия" и занимался созданием фейкового "самоуправления" в городе", - рассказали в СБУ.

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Незаконную институцию он назвал "советом территориальной громады" и даже заказал печать для псевдоучреждения.

"На собственной странице в Фейсбук он призвал граждан присоединяться к его "объединению" и создавать новые "громады" для насильственного захвата государственной власти в Украине. Своим "последователям" фигурант обещал "должности" в составе фейкового учреждения", - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнули в СБУ, в собственноручно записанных видеокомментариях мужчина регулярно повторял кремлевские нарративы, в которых вооруженную агрессию России он называл "гражданской войной в Украине".

Также злоумышленник публично отрицал действующий конституционный строй Украины.

Так, инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий мужчины.

Сейчас ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности.

Приговоры предателям

Как сообщал УНИАН, уроженца России, 47-летнего Владислава Козеева, который фотографировал военные объекты во Львовской области и присылал фотографии россиянину, признали виновным в государственной измене. Он был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

А раньше к 15 годам за решеткой приговорены супруги предателей из Донетчины, которые передавали россиянам данные о расположении украинских войск. При этом мужчина ранее уже отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР".

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