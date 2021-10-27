Водитель вел себя с пассажиром нагло и хамил

Водитель автобуса Skybus, который курсирует до аэропорта "Борисполь", набросилась с нецензурной бранью на ветерана АТО. Инцидент произошел на Южном железнодорожном вокзале в Киеве 26 октября.

Соответствующее видео обнародовали в соцсетях.

Водитель вел себя с пассажиром нагло и хамил. Кроме того, он даже пытался выгнать из автобуса ветерана АТО.

Конфликт разгорелся, потому что водитель автобуса потребовал от ветерана передать ему удостоверение участника боевых действий. В свою очередь он заявил, что уже показал документ на камеру, когда заходил в автобус.

Читайте такжеДобивал раненых украинских военных: в Киеве задержали разведчика "ДНР" (видео)При этом водитель заявил, что у них действуют свои "законы". После того как военный ответил, что не обязан давать незнакомцам свои документы, водитель стал кричать, что не съест удостоверение. После этого он и вовсе пытался выгнать пассажира из транспорта.

Когда водитель не добился своего, то обратился к ветерану на "ты", из-за чего тот ему сделал замечание. В свою очередь водитель возмутился, что такое правило нигде не записано. В конце он наклонился к бойцу и выругался: "Ты п***рас".

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве произошло убийство - жизни лишили 36-летнего ветерана войны на Донбассе.

Автор: Анастасия Горбачева