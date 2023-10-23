Бизнесмену необходимо срочное независимое обследование врачей, подчеркнул адвокат.

Бизнесмен Игорь Коломойский имеет проблемы со здоровьем - у него начали обостряться болезни.

Коломойскому необходимо срочное независимое обследование врачей, и защита постоянно просит об этом детективов и прокуроров, осуществляющих надзор за расследованием, однако просьбы фактически игнорируются, сообщил адвокат Александр Лысак.

"Со 2 сентября Игорь Коломойский содержится под стражей. Сторона защиты неоднократно предоставляла суду, следствию, прокурорам документы, подтверждающие наличие у клиента заболеваний и необходимость его постоянного лечения и медицинского надзора врачей. Уже сейчас у Игоря Валерьевича началось обострение болезней: участились приступы панкреатита, боли в почках, увеличился уровень сахара в крови, и начало ухудшаться зрение", - отметил адвокат.

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Лысак добавил, что защита, например, просила перевести Коломойского в Военно-медицинское управление СБУ, провести ему медицинское обследование в Еврейском медицинском центре "Джей Эм Си", ультразвуковое обследование, предоставить разрешение на забор крови для анализа независимыми медицинскими учреждениями в чем защите либо было отказано, либо соответствующие ходатайства оставлены без ответа.

"Какая настоящая цель данного бездействия? Мы сейчас постоянно слышим о необходимости интеграции нашего государства в ЕС, однако понимают ли наши правоохранительные органы европейские стандарты соблюдения права на здравоохранение? Соблюдает ли наше государство стандарты и условия содержания под стражей лиц, вина которых не доказана?" - подчеркнул он.

Адвокат напомнил, что бизнесмен имеет статус подозреваемого, следствие продолжается. "Мы в очередной раз пытаемся достучаться до стороны обвинения и не допустить непоправимых последствий для здоровья нашего клиента", - заявил Лысак.

Дело Коломойского - что надо знать

В сентябре Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Сначала бизнесмену избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 миллионов гривень, а потом размер залога увеличили до 3,9 млрд грн.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

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