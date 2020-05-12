Ряд стран ЕС нуждаются в десятках тысяч заробитчан из Украины - Пристайко

Вадим Пристайко заверил, что украинское правительство не вмешивается в процесс найма сотрудников иностранными работодателями.

Вице-премьер по евроинтеграции Украины Вадим Пристайко рассказал о количестве сезонных работников из Украины, в которых нуждаются в этом году некоторые страны Евросоюза.

О трудоустройстве украинцев за рубежом Пристайко в интервью Deutsche Welle отметил, что каждая страна ЕС имеет собственную потребность в работниках из Украины.

"Мы представляем, о каких цифрах идет речь. Это от сотен до десятков тысяч человек", - сказал он.

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Так, в этом году только Финляндии нужны от 12 до 15 тысяч украинских заробитчан, преимущественно для сельскохозяйственных работ, которые продлятся в этой стране до августа. "Если говорить о Финляндии: от 12 до 15 тысяч за весь этот период до августа. В Австрию планируется 802 человека точно", - сказал Пристайко.

В то же время по другим странам Евросоюза данных нет, подчеркнул чиновник: "Некоторые страны не имеют такой точной цифры". "Что касается Германии, то здесь сложно сказать из-за ее федеративного устройства. Каждая федеральная земля приглашает по-своему. В Чехии наши сотрудники - самая большая этническая группа, которая там находится", - отметил чиновник.

Между тем Пристайко отметил, что уже улетели рейсы с сезонными работниками "на Лондон, на Хельсинки и в ФРГ". Он добавил, что похожие договоренности ведутся и с другими странами: "Мы говорили не только со странами ЕС. Например, есть договоренность об определенном количестве рабочих до Израиля". Однако, сколько именно украинских работников нужны израильским работодателям, Пристайко не уточнил.

Вместе с тем Пристайко заверил, что украинское правительство никоим образом не вмешивается в процесс найма сотрудников иностранными работодателями. По его словам, этот вопрос "зависит, в первую очередь, от работодателей в тех странах", где работают украинцы. "Правительство Украины не ограничивает (процесс трудоустройства. - ред.). Мы лишь стараемся придать этому движению какую-то координацию", - отметил Пристайко.

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Он также уверен, что украинское правительство никак не проверяет тех, кто собирается ехать работать за границу. "Мы не проверяем контракты, не помогаем или не мешаем эти контракты заключать. Не спрашиваем, чем собираются заниматься люди, не выясняем сколько им платят", - рассказал вице-премьер.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что в Кабинете министров Украины не собираются запрещать выезд украинских сезонных рабочих за границу.