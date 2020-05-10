Для сбора урожая: немецкая власть подала ряд запросов по украинским заробитчанам - посол

Запросы сделаны в отношении нескольких тысяч граждан Украины.

Власти Германии подали ряд запросов относительно приглашения на работу украинских заробитчан.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает "Радио Свобода".

По его словам, сейчас ведется прямой диалог относительно потребностей, которые заявляет немецкая сторона.

"А на протяжении последних лет десятки тысяч украинцев... Прежде всего это были студенты. Они приезжали в Германию во время сбора урожая. Не только клубники, но прежде всего спаржи и прочей продукции сельского хозяйства в Германии. У нас есть ряд официальных запросов со стороны немецкой власти", - пояснил дипломат.

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Он добавил, что сейчас речь идет о нескольких тысячах людей, в отношении которых сделаны запросы.

"Я убежден, что нам удастся именно благодаря этому системному взгляду найти такие решения, которые будут в интересах и самих украинских заробитчан, и украинского государства, и наших немецких партнеров", - заявил дипломат.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД Украины заявили, что никогда не работали с вопросом выезда сезонных работников за границу и не принимали решений о запрете на выезд трудовых мигрантов.