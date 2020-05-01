Кабмин не собирается запрещать выезд сезонных рабочих за границу - Пристайко

Кабинет министров сейчас пытается упорядочить трудоустройство за рубежом на базе тех ограничений, которые были применены для всех граждан Украины.

В Кабинете министров Украины заявляют, что не собираются запрещать выезд украинских сезонных рабочих за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко сказал во время онлайн-брифинга по координации вопросов с организованным выездом сезонных рабочих.

Он заявил, что в Украине нет запрета на передвижение, а были введены определенные ограничения из-за коронавируса, касающиеся всех украинских граждан.

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«Мы не запрещаем, не можем и не будем. Мы не Советский Союз, мы никого не держим за железным занавесом. Мы стараемся упорядочить сейчас трудоустройство за рубежом на базе тех ограничений, которые были применены для всех граждан Украины, а так же все остальные страны в мире ограничили для всех своих граждан передвижение. Это связано только с эпидемией коронавируса», - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство Украины готово к переговорам с европейскими странами, которые захотят официально пригласить украинцев на сезонные работы.

По его словам, важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяца с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.