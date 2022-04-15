Прятаться семье Униченко приходилось в соседском погребе.

Трехлетний Богдан Униченко из села Раговка стал известным всей Украине в прошлом году. Ровно год назад он потерялся в лесу, куда отправился с отцом. Двухлетнего мальчика почти сутки искали более трехсот человек и нашли - в 4 километрах от дома. Теперь Богдан пережил еще одно серьезное испытание - жизнь в оккупации.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Село Раговка, где живет маленький Богдан и его отец Виталий, находится в 160 км от Киева и всего 30 - от границы с Беларусью. Это село - одно из первых, куда пришли оккупанты. Они оставались тут месяц.

Ища представителей теробороны и военных, оккупанты врывались в дома местных жителей. Несколько домов разграблены, некоторых жителей пытали.

Прятаться семье Униченко приходилось в соседском погребе.

"Богданчик да, чуть-чуть боялся, трусился. Все говорив "Бабай, бабай". Прятался, плакал", - рассказывает Виталий.

Российские военные вышли из села две недели назад. После себя оккупанты оставили заминированный лес - тот самый, где год назад искали пропавшего мальчика, - и разрушения. В небольшом селе разрушены несколько домов. Оккупанты попадали и в дом маленького Богдана.

"Села были все оккупированные, окопанные. "Градами", пушками, танками… Так что мы тут не ходили, тут через каждые 20-25 минут обстрелы шли", - говорит отец мальчика.

Вас также могут заинтересовать новости: