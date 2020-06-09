Киевлянам показали "героическое решение" проблемы с ТРЦ на проезжей части (фото)

До этого у Кличко обещали "публично" разобраться в сложившейся ситуации.

Киевлянам показали, как «решили» проблему со строительством на проезжей части нового торгового центра April City на станции скоростного трамвая «Кольцевая дорога».

Читайте также"Дом-монстр на Подоле" может провалиться в метро – депутат КиевсоветаОб этом сообщил пользователь Сергей Наумович в Facebook.

Ранее УНИАН писал, что ТРЦ строят прямо на проезжей части.

«Сегодня появляется фото героического «решения» проблемы. Нам дали понять, что это так и останется. Бровки и отбойник поставили под углом, мол, так было задумано, подсыпали камушков, а одна полоса проезжей части ушла «в пользу знатоков», – написал Наумович.

По его словам, кадастровая карта Киева свидетельствует о том, что эта территория находится в коммунальной собственности. Целевое назначение – «для строительства зданий конечной остановки».

Стоит отметить, что после резонанса в сети, советник мэра Киева Максим Бахматов обещал «публично» разобраться в сложившейся ситуации.

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