В Киеве состоялась открытая выучка для всех желающих "Тотальное сопротивление", организованная по инициативе первого командира полка "Азов" Андрея Билецкого.

Об этом сообщает пресс-служба Национального корпуса.

Выучка, собравшая более 200 участников, состоялась на территории бывшего завода "АТЭК", где функционирует Молодежный националистический хаб.

"Выучка "Тотальное сопротивление" – это ответ и пример власти по организации территориальной обороны и подготовки украинцев к защите в случае войны и военной агрессии", - говорится в заявлении Нацкорпуса.

Участники семинара занимались тактической медициной, ножевым боем, преодолением полосы препятствий, а также знакомились с оружием и экипировкой. Вниманию присутствующих был представлен багги - автомобиль высокой проходимости, разработанный украинскими инженерами в сотрудничестве с бойцами полка "Азов".

Автор: Григорий Бондарь