В столице возле Золотых ворот прошло традиционное мероприятие – Zombie Walk.

В Киеве в субботу, 30 октября, по случаю праздника Хэллоуин – Дня Всех святых – состоялся традиционный парад зомби (Zombie Walk).

Праздничный парад прошел в центре столицы – возле Золотых ворот, свидетельствуют фото УНИАН.

В мероприятии приняло участие немало людей в креативных образах.

На параде, в частности, можно было увидеть персонажа из фильма ужасов "Крик" – Призрачное лицо, мужчину с "топором в голове", а также "невесту" на цепи.

День Всех святых отмечают ночь с 31 октября на 1 ноября. Это праздник популярен в Америке. На Хэллоуин люди выбирают себе оригинальные костюмы, вырезают светильники из тыквы и делают страшный макияж.

Считается, что в этот праздник на землю приходят злые духи и делают беспорядки, поэтому люди одеваются в страшную одежду – хотят, чтобы нечисть приняла их за своих и не нанесла вред.

В Киеве на Хэллоуин несколько лет подряд проходит парад зомби, в котором принимают участие люди в страшных образах.

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Автор: Екатерина Присяжнюк