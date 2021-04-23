Метинвест выступит стратегическим партнером проекта развития Национального заповедника «Хортица».

В историко-культурном комплексе «Запорожская Сечь» сегодня состоялось подписание меморандума между Министерством культуры и информационной политики Украины, Запорожской областной государственной администрацией и комбинатом «Запорожсталь» Группы Метинвест о проекте развития Национального заповедника «Хортица».

Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

Министр культуры Олександр Ткаченко во время церемонии подписания заявил, что преобразования на острове возможны только в диалоге с общественностью и с сохранением культурного и научного наследия. При этом он отметил важность того, что к реализации проекта присоединился Метинвест как надежный партнер.

«Сегодня мы начинаем большую работу по возрождению острова Хортица. Проект реализуется под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. Любые преобразования на острове возможны только с сохранением культурного и научного наследия. Важно, что к нам присоединяется для реализации этого глобального проекта инвестор, международная компания Метинвест, у которой есть успешный опыт реализации проектов национального масштаба и которая готова стать проводником преобразований Хортицы. Это партнер, который вызывает доверие. Наша общая задача — делать все качественно, прозрачно, в диалоге с общественностью», - заявил министр культуры.

Меморандум закрепил консолидацию усилий государства и бизнеса по комплексному восстановлению Хортицы. Как сообщается, Метинвест полностью профинансировал разработку концепции проекта реконструкции Музея истории Запорожского казачества и Кургана единства на острове.

Первым шагом к масштабному возрождению жемчужины Запорожья станет реконструкция Музея истории Запорожского казачества и Кургана единства на острове, которую планируют выполнить к 30-летию годовщины независимости Украины. Музей истории запорожского казачества вошел в список 150 туристических «магнитов», которые планируется реконструировать в ходе реализации инициативы Президента Украины «Большая реставрация».

Проект реконструкции Национального заповедника «Хортица» представляет полное обновление острова с максимально бережной реконструкцией инфраструктуры, с сохранением природного баланса и биоценоза заповедника. Ключевая задача проекта — восстановить и реконструировать существующие объекты, полностью исключая новые застройки.

Генеральный директор «Запорожстали» Метинвеста Александр Мироненко напомнил, что строительство главного туристического «магнита» Хортицы — историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» — когда-то профинансировал и построил «Запорожсталь».

«Новый проект реконструкции — это новый этап сотрудничества бизнеса и государства. Мы чувствуем особую связь с главной дестинацией Запорожья и стремимся сделать ее еще более величественной, привлекательной и комфортной для миллионов украинцев и гостей города», - отметил он.

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Автор: Григорий Бондарь