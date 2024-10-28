В Минобороны отметили, что центры рекрутинга предлагают более 10 тысяч вакансий.

Более 80% добровольцев на службу в ВСУ являются мужчинами. Об этом свидетельствуют результаты деятельности центров рекрутинга украинской армии, сообщает Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что на прошлой неделе в центры рекрутинга обратились 853 украинца, среди которых 197 уже сделали первые шаги к службе в армии.

Всего с начала работы центров по состоянию на 27 октября их услугами воспользовалось уже 22 763 человека. Из них 5 612 кандидатов сейчас проходят подготовку по поиску вакансий и оформлению.

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В Минобороны добавили, что 81% добровольцев на службу в Силах обороны являются мужчинами, а 19% - это женщины.

"Центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий, включая позиции для юристов, бухгалтеров, операторов БпЛА, медиков, психологов и других специалистов", - добавили в сообщении.

Рекрутинг в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в приложении "Дія" запустили рекрутинг в Армию дронов. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, для этого нужно подать заявление в несколько кликов, пройти собеседование и подписать контракт. После того, как заявление будет подано, человек попадет в то подразделение, которое выбрал.

В свою очередь представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что каждый день в Главное управление разведки поступает сотни писем от желающих присоединиться к структуре, однако отбор очень жесткий. Он добавил, что женщины в ГУР служат "абсолютно наравне с мужчинами".

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