Сегодняшнее решение правительства о фиксации цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр они назвали «подачкой».

В Полтаве участники митинга перекрыли трассу «Киев-Харьков», требуя снижения цены на газ до 2 гривен за кубометр, а также жилищно-коммунальных тарифов.

Читайте такжеКабмин снизил цену на газ для населенияКак сообщил УНИАН один из организаторов акции бывший народный депутат Сергей Каплин, люди назвали сегодняшнее решение правительства о фиксации цены на газ на уровне 6,99 гривен «подачкой».

"Он добывается по себестоимости намного дешевле. Там до 2 гривен в основном. Мы требуем газ по 2 гривни», - отметил Каплин.

Митингующие держат в руках плакаты с надписями: «Украинцам - украинский газ», «Тарифы - ограбления украинцев», «Нет - коррупционной власти», «Нет - грабительским тарифам ЖКХ».

По состоянию на 11:00 они наотрез отказывались пропускать автомобили.

Позже между митингующими произошел конфликт: одни из них предлагали каждые полчаса пропускать грузовики, другие были против. После переговоров с правоохранителями грузовики все же пропустили и решили это делать периодически.

Многие водители в знак солидарности сигналят митингующим.

Цена на газ: сколько теперь будут платить украинцы

18 января Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе 2021 года цена на газ как товар достигала почти 11 грн за куб. м. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения и установить предельную цену на газ, несмотря на внедрение конкурентного рынка газа с 1 августа 2020 года.

На эту инициативу негативно отреагировал Международный валютный фонд.

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Автор: Олег Булашев