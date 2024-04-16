Большое внимание в компании уделяют обучению коллективов, как принимать ветеранов, чтобы люди понимали, какие вопросы можно задавать, а какие - нет, что можно делать и как предлагать помощь.

В Группе Метинвест Ахметова мобилизован каждый шестой сотрудник, а 500 человек уже вернулись к мирной жизни. Из них 85% работают на своих предыдущих должностях. Ветеранов будет становиться все больше, поэтому компания внедрила много программ, направленных на их адаптацию. Для этих программ использовался американский и израильский опыт, но он дополнен уникальными украинскими методиками. Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

"Когда человек возвращается с фронта, он является таким же членом нашего коллектива, как и остальные. Но для его адаптации требуется чуть больше времени и усилий. При необходимости мы помогаем с лечением, реабилитацией, с протезированием. Мы ввели дополнительные психологические скрининги. Разработали и внедрили целую экосистему интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Некоторые компании выделяют работу с ветеранами в отдельное направление. Мы не выделяем - мы адаптируем все наши бизнес-процессы к новым реалиям", - отметила Петрук.

Она подчеркнула, что внутренние ветераны - это ДНК компании, люди с доказанным профессиональным опытом, квалификацией и умениями. Поэтому для Метинвеста важно максимально сохранить этот кадровый потенциал. Для этого были также введены программы по переобучению ветеранов, которые не могут вернуться к предыдущему месту работы. В то же время, компания не разделяет подходы на ветеранский или не ветеранский, а также сохраняет системность в своих программах.

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"У нас есть герои, которые возвращаются с фронта, но так же есть герои, которые ежедневно стоят у мартена или у домны. Поэтому система оплаты труда и нематериального вознаграждения, оценки персонала, должности остается единой для всех сотрудников. Чествование и поддержка ветеранов должны быть организованы так, чтобы не разделять, а объединять коллективы. И эта работа должна быть системной. Не одноразовая акция - что-то сделали, раздали брошюры, и на этом все завершилось. А направление, с которым мы будем работать постоянно", - подчеркнула Петрук.

Она отметила, что большое внимание в компании уделяют обучению коллективов, как принимать ветеранов, чтобы люди понимали, какие вопросы можно задавать, а какие - нет, что можно делать и как предлагать помощь.

"Мы работаем над созданием ветеранских объединений, ветеранских пространств. Но не надо навязывать что-то ветеранам. Мы принимаем их, как обычных людей, и спрашиваем, нужна ли помощь. Если нужна - помогаем. То есть, должна быть готовность и знания, как помочь. Но не надо навязывать свою помощь. Это придет со временем, и общество этому научится", - убеждена Петрук.

По ее словам, при подготовке ветеранских программ специалисты Метинвеста изучили очень много разного опыта. Современный опыт работы с ветеранами есть в Израиле и США, поэтому в компании ориентировались на него.

"Но такого опыта работы с ветеранами, который будет в Украине, не будет ни у кого. Мы воюем на своей земле и защищаем свою землю. Это мы будем делиться нашим опытом с другими государствами. И дай Бог, чтобы это никогда не понадобилось другим странам", - резюмировала Петрук.