Животные ищут людей, которые могут находиться под завалами.

После массированного обстрела Киева продолжаются поисково-спасательные работы, вместе со специалистами на местах работают служебные собаки.

В Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям опубликовали снимки четвероногих, которые ищут людей под завалами. Отмечается, что животные вместе со спасателями работают в самых опасных местах, потому что под кучей бетона кто-то может ждать спасения:

"Наши храбрые носики - не просто собаки. Это - члены нашей спасательной семьи. Они не носят погоны, но ежедневно спасают жизни".

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Обстрел Киева

Как сообщал УНИАН, ночью Россия осуществила масштабный ракетно-дроновой обстрел Киева и других регионов Украины. Воздушные силы ВСУ отчитывались о сбитии 112 целей из 215, еще 68 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

По официальным данным, в столице погибли по меньшей мере 12 человек, еще около 90 получили ранения. Повреждены жилые и административные здания в разных районах города, а в Святошинском районе оккупанты попали в дом.

25 апреля в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате обстрела. Работы по поиску людей и разбору завалов до сих пор продолжаются.

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