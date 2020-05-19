Суррогатное материнство в Украине: Раде предлагают ввести уголовную ответственность за нарушения

В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект.

В парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную и административную ответственность за нарушение законодательства в сфере репродуктивных технологий.

Об этом инициатор законопроекта, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дануца сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

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По его словам, проект закона №3488 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно вопросов применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)» был зарегистрирован в парламенте 15 мая.

Проектом закона предусмотрено установление уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства сфере репродуктивных технологий.

«Кроме того, мы еще говорим о том, что на сегодняшний день не урегулирован вопрос лицензирования, медицинских и санитарных условий для существования клиник (репродуктивной медицины), чем и пользуются подпольные дельцы. Потому что фактически сегодня любой может организовать в квартире такую «клинику»... И здесь мы рискуем многим. В первую очередь здоровьем и жизнью новорожденных детей и их матерей. Поэтому сегодня мы говорим о том, что мы этот рынок должны сделать абсолютно «белым», а все клиники, которые останутся, должны пройти лицензирование», - отметил Дануца.

Он отметил, что сейчас соответствующие лицензии предоставляют бессрочно, однако законопроектом предусмотрено действие таких лицензий сроком на пять лет. По словам Дануцы, такая лицензия будет стоить клиникам 1 тыс. прожиточных минимумов в год, чем будет обеспечивать поступления в госбюджет, а также безусловное выполнение медицинских и санитарных норм.

«Отмечу, что сейчас мы должны сделать абсолютно прозрачным этот рынок, который на 70% сегодня, к сожалению, является теневым, а государство недополучает (средства)», - подчеркнул депутат.

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Дануца уточнил, что над медицинской частью законопроекта еще предстоит поработать профильному комитету Верховной Рады и вовлеченные в обсуждение законопроекта специалисты.

В свою очередь, как сообщил юрист адвокатского бюро «Самсоненко» Денис Герман, примкнувший к разработке проекта закона, его положениями предусмотрена уголовная ответственность за перенос эмбриона в организм женщины без ее согласия; разглашение сведений об участии в программе суррогатного материнства без согласия лиц; нарушение наследования ребенком генетических связей родителей при переносе эмбриона в организм суррогатной матери.

В законопроекте разъясняется, что генетическая связь - это отношения между родителями и ребенком, возникающие в результате наследования генетического материала родителей во время оплодотворения.

Кроме того, административная ответственность предусмотрена за нарушение требований законодательства по применению вспомогательных репродуктивных технологий или их применению без разрешения, а также за неуплату средств за выдачу лицензии.

Как напомнил адвокат Самсоненко, который также принимал участие в разработке законопроекта, пока суррогатное материнство и другие вспомогательные репродуктивные технологии в Украине регулируются рядом законодательных актов, в частности Семейным и Гражданским кодексами, а также законом об основах охраны здоровья.

«Право на заменное материнство - это право на реализацию супругами отцовства. А запрет суррогатного материнства станет руководством для расторжения брака, поскольку супруги имеют право на ребенка и реализуют его через заменное материнство», - отметил он.

Самсоненко отметил, что ст. 149 Уголовного кодекса, по которой правоохранители пока пытаются привлечь к ответственности руководителей некоторых клиник репродуктивной медицины, предусматривает ответственность за торговлю людьми.

«Эта статья пока полностью исключает привлечение к ответственности представителей медицинских учреждений, оказывающих услугу вспомогательной репродуктивной технологии, поскольку основным признаком является эксплуатация в данном случае ребенка, что полностью исключено, поскольку ребенок, рожденный таким образом, воспитывается собственными родителями, и здесь не может быть злоупотреблений», - пояснил он.

В свою очередь основатель медицинского центра Biotexcom Альберт Точиловский добавил, что одобряет эту законодательную инициативу и считает ее необходимой в современных реалиях.

Он также отметил, что суррогатное материнство, кроме того, что дает возможность бездетным супругам стать родителями, позволяет украинским женщинам, которые принимают участие в такой программе, заработать средства на содержание других своих детей и на обеспечение их образования и лучших условий жизни.

Кроме того, несколько дней назад стало известно, что в столичном отеле «Венеция» находятся около 50 младенцев, рожденных суррогатными матерями в клинике Biotexcom. Родители всех детей – иностранные граждане, в частности, граждане США, Испании, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Китая и других стран.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что к ней обратились родители некоторых из новорожденных с просьбой о помощи с въездом в Украину, чтобы забрать детей, и выездом уже с младенцами.