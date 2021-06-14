С соответствующим предложением Совет судей обратился в Министерство юстиции.

Судьи хотят усложнить доступ к информации о своей недвижимости.

Такое решение было принято на заседании Совета судей Украины, сообщается на сайте "Судебная власть Украины".

Среди решений Совета судей есть обращение к Министерству юстиции Украины с требованием принять меры для обеспечения соблюдения гарантий независимости судей, установив запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным образом в отношении судей и других лиц через мобильное приложение "ГРРП Реестр недвижимости" и подобных такому без использования квалифицированной электронной подписи".

Речь идет о том, что на сегодня при условии внесения определенной платы можно официально получить сведения о зарегистрированных вещевых правах на недвижимое имущество по указанному адресу; регистрационному номеру объекта недвижимости; кадастровому номеру земельного участка; идентификационным данным физического или юридического лица, не используя при этом для собственной идентификации квалифицированную электронную подпись.

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Скандальная недвижимость судей

В прошлом году журналисты программы "Схемы" выяснили, что семья председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, кроме особняка в оккупированном Крыму, также владеет элитной недвижимостью в Киеве и вблизи столицы.

В частности, речь идет о четырехкомнатной квартире в ЖК "Новопечерские липки" и большом особняке с бассейном под Киевом. Эти объекты записаны на мать и тещу Тупицкого. Квартира была приобретена в сентябре 2013 года сразу после назначения его в КСУ. Площадь жилья - 216,5 квадратных метров. Впоследствии семья приобрела еще два паркоместа в "Новопечерских липках".

В Василькове под Киевом семья судьи имеет дачу с бассейном. Площадь дома - 211,4 квадратных метра, земельных участков - 23 сотки. Это все было приобретено в августе 2018 года и оформлено на тещу Тупицкого Ларису Колпаченко.

В то же время, в марте этого года заместитель председателя Конституционного Суда Украины (КСУ) Сергей Головатый задекларировал в собственности храм Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Также судья задекларировал жилой дом вблизи столицы площадью 464 кв. м., который приобрел в 2012 году, и четыре земельных участка в Киевской области. В Киеве у Головатого - две квартиры (142 и 96,6 кв. м).

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Автор: Дмитрий Хилюк