Киевская прокуратура добилась новой меры пресечения для Кирилла Островского.

Бывшего боксера Кирилла Островского, который в 2018 году сбил насмерть 10-летнюю девочку, взяли под стражу, спустя менее недели после того, как его выпустили из СИЗО.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

11 октября суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал Островскому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО он пробудет минимум до 9 декабря 2021 года.

ДТП с Кириллом Островским: что известно

24 июля 2018 году Кирилл Островский, находясь за рулем автомобиля Hummer, проехал на красный сигнал светофора на бульваре Леси Украинки и сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

Авария произошла на глазах у матери ребенка - сама женщина не пострадала, но ее дочь скончалась в карете скорой медицинской помощи от полученных травм.

Читайте такжеВодитель-убийца 10-летней девочки в Киеве является родственником криминального авторитета - СМИВодитель пытался скрыться, но был задержан. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

При этом Островский отказался предоставить биологические образцы для проведения экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови - их пришлось брать принудительно.

В течение почти трех лет ему продлевали содержание в СИЗО, но 5 октября 2021 года Кирилл Островский вышел на свободу в связи с судебными проволочками.

Автор: Станислав Кожемякин