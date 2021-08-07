В партии собираются подавать апелляцию на решение суда.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога для семи задержанных в Харькове представителей политической партии "Национальный корпус", которые подозреваются в совершении тяжких преступлений экономического и насильственного характера.

Об этом руководитель киевской ячейки политической партии "Национальный корпус" Сергей Тамарин сообщил в видеообращении на своем Telegram- канале.

"Все арестованные ребята получили 60 суток ареста в следственном изоляторе без права внесения залога. Очень опасно сейчас в нашей стране любить свою страну, защищать ее и быть патриотом, потому что, как видим, быть пророссийскими силами гораздо безопаснее, комфортнее и гораздо меньше проблем", - заявил Тамарин.

Он подчеркнул, партия будет подавать апелляцию и бороться за побратимов.

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5 августа Служба безопасности Украины заявила, что ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом бизнесменов в Харьковской области. В ее состав были привлечены почти 50 человек. Среди них действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий, в частности, представители партии "Национальный корпус".

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Объем их "прибыли" составил более 1 млн грн ежемесячно.

Лидер партии "Национальный корпус" и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий считает это дело сфальсифицированным и политически мотивированным. По его словам, задержанные – невинные люди, которых подставляют.

Автор: Виталий Саенко