Погиб полицейский, который задерживал участников стрельбы в Броварах (фото)

29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой с участием около 100 человек, связанный с распределением междугородных пассажирских перевозок.

Сержант Броварского отдела полиции Сергей Сеньков, который принимал участие в задержании участников стрельбы в городе, погиб 4 июня в ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

«Утром коллеги ждали его на инструктаж, и о смертельной аварии полицейские узнали впоследствии», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что Синьков был одним из первых, кто прибыл на сообщение о стрельбе в центре города. Мужчина проработал в правоохранительных органах 24 года; у него была мать и единственная дочь.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой с участием около 100 человек, связанный с распределением междугородних пассажирских перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

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