Министерство внутренних дел обнародовало перечень лиц, которые считаются причастными к совершению хулиганских действий во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента 20 марта.
Читайте такжеБеспорядки под ОП: еще одному участнику акции в поддержку Стерненко сообщили о подозренииСоответствующее видео со списком имен и фамилий опубликовано на YouTube-канале МВД.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, все «провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий - установлены и будут отвечать за свои поступки».
«Правоохранители уже начали вручать им процессуальные документы, последствиями которых станет ответственность. Как уголовная и административная, так и имущественная, за нанесенный вред народному, государственному имуществу», – отметил он на своей странице в Facebook.
В министерстве убеждены, что акция не была мирной, ведь «организаторы заранее планировали столкновения и насилия».
«Гранецкий-Стафийчук Владислав задержан, ему предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 УК», – говорится на видео МВД.
«Все лица, которые уничтожали народное имущество, являющееся государственной собственностью, понесут наказание по закону», - добавили в министерстве.
Среди перечисленных лиц:
- председатель общественной организации «Гонор» Сергей Филимонов,
- представитель ОО «Гонор» Алексей Билковский,
- председатель общественной инициативы «Защитим Протасов Яр» Роман Ратушный,
- Денис Мищенко.
Полицейские также идентифицировали Вадима Адамова и представителя ОО «Гонор» Олега Кабезкого, но о вручении им подозрений речь не идет.
Акция в поддержку Стерненко 20 марта: что происходило
- Акция в поддержку Сергея Стерненко в знак протеста против его заключения началась 20 марта в 19:00 - в день его рождения. Участники скандировали: «Зеленский, не молчи!», а также: «Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!».
- Читайте такжеРазбитые стекла, разрисованный фасад ОП и салют: как на Банковой "отмечали" день рождения Стерненко (фоторепортаж)Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненка и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены офиса президента, а также поразливали красную краску.
- В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненко возле офиса президента Украины в Киеве и задержала одного из участников. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения.
Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.
По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания офиса президента будет стоить примерно два миллиона гривень.
Приговор Стерненко: что известно
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненку наказания в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищение местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
- 19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.
- Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.
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