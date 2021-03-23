По словам Геращенко, им уже начали вручать процессуальные документы для привлечения к административной или уголовной ответственности.

Министерство внутренних дел обнародовало перечень лиц, которые считаются причастными к совершению хулиганских действий во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента 20 марта.

Читайте такжеБеспорядки под ОП: еще одному участнику акции в поддержку Стерненко сообщили о подозренииСоответствующее видео со списком имен и фамилий опубликовано на YouTube-канале МВД.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, все «провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий - установлены и будут отвечать за свои поступки».

«Правоохранители уже начали вручать им процессуальные документы, последствиями которых станет ответственность. Как уголовная и административная, так и имущественная, за нанесенный вред народному, государственному имуществу», – отметил он на своей странице в Facebook.

В министерстве убеждены, что акция не была мирной, ведь «организаторы заранее планировали столкновения и насилия».

«Гранецкий-Стафийчук Владислав задержан, ему предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 УК», – говорится на видео МВД.

«Все лица, которые уничтожали народное имущество, являющееся государственной собственностью, понесут наказание по закону», - добавили в министерстве.

Среди перечисленных лиц:

председатель общественной организации «Гонор» Сергей Филимонов ,

, представитель ОО «Гонор» Алексей Билковский ,

, председатель общественной инициативы «Защитим Протасов Яр» Роман Ратушный ,

, Денис Мищенко .

Полицейские также идентифицировали Вадима Адамова и представителя ОО «Гонор» Олега Кабезкого, но о вручении им подозрений речь не идет.

Акция в поддержку Стерненко 20 марта: что происходило

Приговор Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненку наказания в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищение местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Катерина Шварц