По словам министра, третья волна пандемии унесла больше жизней по сравнению с первой и второй.

Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса, констатировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом он написал на странице в Facebook.

По словам министра, с завтрашнего дня в Украине не останется ни одного "красного" региона - сегодня должно быть принято решение о выводе из "красной" зоны Сумской области.

Степанов отметил, что врачи каждый день с ужасом сообщали новые подробности течения южноафриканского штамма вируса и сложности лечения и выздоровления.

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"К большому сожалению, на этой ковидной войне не обошлось без потерь. Третья волна унесла больше всего жизней против первых двух. Ведь огромное количество больных спровоцировало большое количество смертей. Вирусу было все равно, кого забирать – или молодого мужчину 37-ми лет, который вел правильный образ жизни и занимался спортом, или пожилых людей", - написал он.

По данным министра, вирус первые недели развивался бешеными темпами: самыми пиковыми периодами были конец марта и начало апреля. Отдельно он отметил о дефиците кислорода - не выдерживали даже мощности Львовского химического завода.

"На пике эпидемии в больницах были 44 тысячи пациентов, которые находились на кислородной терапии. А еще год назад мощности всей страны составляли всего 3,5 тысячи коек", - напомнил глава Минздрава.

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Степанов призвал соблюдать масочный режим и отметил, что "никакие шашлыки на майские праздники не стоят жизни и здоровья".

Коронавирус в Украине: статистика

За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 8 404 человек. Еще 379 пациентов умерли, 19 453 выздоровели. Госпитализировали 3 080 человек с подозрением или подтвержденным заболеванием.

По данным СНБО, Украина находится на 16-м месте в мире по количеству выявленных случаев и на 18-м - по количеству смертей от коронавируса.

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Автор: Юрий Годован