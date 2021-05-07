В "красной" зоне осталась лишь Сумская область, но по показателям она также может быть выведена из этой зоны.

В Украине ситуация с COVID-19 стабилизировалась, в "красной" зоне эпидемической опасности осталась только Сумская область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас более 50% новых случаев коронавирусной болезни за сутки в мире приходятся на Индию и Бразилию.

“В Украине ситуация стабилизировалась”, - отметил он.

Ляшко добавил, что сейчас в "красной" зоне осталась только Сумская область, однако, по индикаторам, которые Министерство здравоохранения получило сегодня утром, и она может быть выведена из "красной" зоны.

Поэтому Минздрав сегодня готовит представление в секретариат Кабинета министров и Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, чтобы рассмотреть этот вопрос.

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Замминистра добавил, что о стабилизации ситуации с COVID-19 также свидетельствуют и результаты тестов на антиген.

В частности, Киев достиг рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения показателя, который свидетельствует о взятии инфекции под контроль. "В Киеве показатель выявления положительных случаев среди всех протестированных не превышает 5%. Дополнительно еще пять областей не превышают показатель в 10% положительных случаев среди всех протестированных (Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская и Черновицкая области)", - рассказал Ляшко.

По его словам, с февраля по апрель в "красную" зону были включены 14 областей и Киев.

Средний срок пребывания региона в "красном" уровне эпидопасности составлял 37 дней.

Быстрее всего справилась Полтавская область, которая находилась в жестких эпидограничениях 22 дня, медленней всего - Житомирская (63 дня) и Черновицкая (52 дня) области.

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Автор: Антонина Доломанжи