Через длительные карантины некоторым украинским школьникам придется учится и в июне.

Карантин и локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом привели к тому, что во многих школах Украины сместили даты начала летних каникул. Некоторые школы продолжат обучение в первые дни июня, чтобы дети могли полноценно освоить программу, которая рассчитана минимум на 175 календарных рабочих дней.

Какие города отправят детей на летние каникулы позже, рассказали в эфире "Сніданка з 1+1".

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Обучение в июне решено было продолжить в шести городах Украины:

в Сумах и Хмельницком школьники на каникулы отправятся после 11 июня;

в Черкассах и Тернополе - после 8 июня;

в Полтаве - после 9 июня;

начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 июня или даже до 14 июня.

В Киеве последний звонок для школьников планируют провести по плану - в пятницу, 28 мая.

Как сообщили родители школьников во Львове некоторые учебные заведения продолжили обучение средних классов до 11 июня. При этом младшие классы и выпускники закончат учебный год 28 мая.

Стоит отметить, что в Министерстве образования разрешили продлевать учебный год в регионах, если есть такая необходимость. Это касается тех областей, где в связи с эпидемиологической ситуацией пришлось продлевать зимние или весенние каникулы. Каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать решение о сроках завершения учебного года.

Обучение в школе: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко