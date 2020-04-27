Стало известно, сколько украинцев, несмотря на запрет, пошли на кладбища в поминальные дни

Несмотря на карантин 13 тыс. украинцев все-таки посетили кладбища для поминовения умерших.

Несмотря на карантин 13 тыс. украинцев все-таки посетили кладбища, чтобы почтить умерших в поминальные дни в апреле.

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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом сообщили представители Министерства развития общин и территорий на совещании по вопросам предотвращения распространению эпидемии COVID-19, состоявшемся под председательством президента Владимира Зеленского.

«Украинцы очень ответственно относятся к карантину - как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам придерживаться ограничений», - говорится в сообщении.

По данным Министерства развития общин и территорий, в этом году пока только 13 тис. человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 млн.

Как известно, решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля председателям областных и Киевской городской государственной администрацией с участием органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные поминальные дни после Пасхи, кроме случаев осуществления захоронений.

Также, согласно постановлению Министерства здравоохранения от 21 апреля 2020 "О противодействии распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в поминальные дни", местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах пребывания массового скопления людей рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев осуществления погребения умершего при условии соблюдения противоэпидемических правил.

Как сообщал УНИАН, решением Священного Синода Православной церкви Украины на заседании 9 апреля посещение священнослужителями и мирянами кладбищам в поминальные дни после Пасхи и свершение на них заупокойных молитв перенесено на Троицкую родительскую поминальную субботу - 6 июня.