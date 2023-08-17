Свое мнение о призывной кампании высказали украинские защитники.

Стало известно, предположительно, почему в курортной зоне Одессы представители территориальных центров комплектования на социальной поддержке не ищут потенциальных призывников, которые могут уклоняться от службы.

В частности, УНИАН спросил у защитников Украины, которые приехали в Одессу в короткий отпуск и находились на побережье, как они относятся к призывной кампании. По словам двух военных, которые находились неподалеку развлекательных клубов в районе пляжа "Аркадия", они шокированы тем, что увидели.

"Изысканно одетые, здоровые, накачанные "бугаи" скачут на дискотеке, курят кальяны, бьют друг другу морды, пьют и ржут... Как будто войны в Украине нет ... и, хотелось бы знать, а где ТЦКшники? Почему здесь никого "не пакуют", не вручают повестки, не увозят в военкомат? Здесь только из тех, что релаксируют, можно сформировать батальон, а из охранников заведений – десантно-штурмовую роту", - сказал боец Александр.

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По словам, его товарища, который родом из Одесской области, в селах молодых мужчин почти не осталось, потому что имеет место несбалансированный призыв. Он уточнил, что военкоматы должны выполнять план по мобилизации, но, когда "гребут" мужчин из небольших населенных пунктов, не учитывают, численность местных жителей по сравнению, например, с районами Одессы, в каждом из которых проживало до войны более 200 тыс. человек.

"При этом, "батальон Монако" – депутаты, их дети, ряд чиновников, просто "богатенькие Буратино" чувствуют себя очень спокойно, потому что откупились. Но план военкому надо выполнять - вот вместо одного из тех, кто откупился, Борис (непригодный к службе мужчина из Одесской области, который умер после призыва - УНИАН) попал под мобилизацию", - считает защитник.

Как отмечает известный общественный деятель Павел Поломарчук, в курортной зоне Одессы, в частности, в определенных развлекательных заведениях Аркадии, представители ТЦК не появляются потому, что, кроме риска встретиться с "небожителями" от власти или крупными коммерсантами, есть информация о якобы "доле" в развлекательном бизнесе одного из военкомов. Он уточнил, что речь идет об арестованном недавно областном военкоме Евгении Борисове, который якобы является неофициальным совладельцем одного из самых популярных клубов.

Одесские скандалы с призывниками

На территории одной из воинских частей 1 августа из-за приступа эпилепсии умер 29-летний житель населенного пункта Ширяево Одесской области Борис Глушак. По данному факту начат ряд уголовных производств. В частности, по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), по ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе лиц ТЦК и СП) и тому подобное.

Напомним, весной появилась информация о том, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину семья главы Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова приобрела дорогую недвижимость в Испании. Сообщалось, что стоимость поместья, которое зарегистрировано на мать военного, составляет более 3 млн евро, а у его жены появилось офисное помещение за границей и тому подобное.

ГБР также заявило, что Борисов давал указания подчиненным не призывать на службу определенных военнообязанных. В конце июня Борисова уволили с должности, а 22 июля сообщили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Затем мужчину задержали в Киеве и взяли под стражу с возможностью внесения залога в 150 миллионов гривень.