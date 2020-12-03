Крищенко добавил, что полицейские "проходят подготовку" и "обучены давать оценку угрозам".

Заместитель председателя ГУ Нацполиции Андрей Крищенко ответил, будут ли применять правоохранители уже разрешенные Радой электрошокеры на протестующих.

Об этом он сообщил в интервью РБК Украина.

По его словам, использование такого оружия является "индивидуальной ситуацией".

"Есть разные виды спецсредств, есть те, которые предназначены для разгона массовых акций, для толпы, но тейзер (электрошоковое оружие – УНИАН) – это индивидуальное средство", – начал Крищенко.

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Глава столичного Нацпола пояснил, что шокеры могут примениться в случаях, "когда есть один или два противника, есть один или два полицейских, которые делают замечания, а человек агрессивно настроен, и полицейский может принять решение применить это средство несмертельного действия".

Крищенко добавил, что полицейские "проходят подготовку" и обучены "давать оценку угрозам", и "уже здесь четко понимать, какое спецсредство или огнестрельное оружие применять".

К кому смогут применять электрошокеры

граждан, совершивших административное или уголовное правонарушение и оказывающих физическое сопротивление полицейскому;

граждан, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается убежать;

граждан, которые оказывают вооруженное сопротивление и пытаются убежать от полиции;

вооруженных граждан, которые угрожают открытием огня или применением других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в частности копа.

Что предусматривает закон сейчас

Согласно действующему закону, электрошокер можно применить только в случаях отражения нападения, в частности на полицию, а также для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью людей.

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Автор: Яна Ставская