В целом они усилят боевую способность более 20 бригад ВСУ.

Украинские защитники получили первые полтысячи специальных планшетов, которые разработаны для ориентирования, анализа и планирования, и которые помогут воинам выполнять боевые задачи. Всего бойцы получат 2430 тысячи таких устройств. Закупила и передала технику компания Укртелеком от имени милитарной инициативы "Стальной фронт", которую начал бизнесмен Ринат Ахметов.

Большинство устройств уже поехали в военные подразделения на Восток и Юг, а уже в ближайшее время ожидается очередная партия, которая также будет передана на нужды военным. В целом они усилят боевую способность более 20 бригад ВСУ.

"Сегодня мы с большим уважением и благодарностью передаем нашим защитникам эти специальные средства, и пусть они помогут бойцам беречь собственную жизнь и уничтожать врага, ворвавшегося на нашу родную землю. Укртелеком вместе со "Стальным Фронтом" помогал и будет последовательно и системно помогать нашим Силам обороны защищать независимость и целостность нашего государства", - заявил генеральный директор Укртелекома Юрий Курмаз.

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Укртелеком уже предоставил на нужды Сил обороны Украины материальной помощи на более 50 млн грн. 350 сотрудников Укртелекома защищают украинскую землю в рядах ВСУ.

Напомним, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины. Бойцы получили от компаний уже более 1,3 тысячи дронов - такого количества беспилотников не поставляет в войска ни один частный бизнес. Кроме того, на фронт направили более 165 тыс. бронежилетов, более 900 авто и более 1,3 млн тонн топлива.