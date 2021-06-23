В чешской полиции оправдываются, что были вынуждены применить силу, поскольку мужчина под действием наркотиков вел себя агрессивно.

В чешском городе Теплице полицейские при задержании мужчины ромской национальности прижимали его коленом к земле, после чего он умер.

Об инциденте, произошедшем в субботу, сообщила служба ВВС.

На записи видно, что трое правоохранителей применили силу при задержании мужчины. При этом один из них на протяжении нескольких минут прижимал коленом горло или плечи задержанного к земле. После этого правонарушитель остался неподвижно лежать на асфальте.

Однако в чешской полиции оправдываются, что были вынуждены применить силу, поскольку мужчина под действием наркотиков вел себя агрессивно. Они утверждают, что именно передозировка стала причиной смерти.

Также правоохранители отметили, что в предварительном отчете патологоанатомов указано, что мужчина перенес "патологические изменения коронарных артерий", предположительно из-за употребления амфетамина.

Глава Министерства внутренних дел Чехии Ян Гамачек полностью поддержал действия полицейских.

Zde můžete vidět, co předcházelo zákroku policie, která přijela na oznámení občanů. pic.twitter.com/lU7wcTVftx — Policie ČR (@PolicieCZ) June 21, 2021

В свою очередь ромская община в республике сравнивает произошедшее со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в США в мае 2020 года, называя умершего "чешским Флойдом".

По их мнению, ром скончался во время задержания, "и этот акт жестокости продемонстрировал отношение чешских властей к общине". Также ее представители заявили о "системном расизме". При этом они скептически отнеслись к отчету патологоанатомов.

Интернет-издание расследований Hlidaci Pes (Watchdog) проанализировало видео и установило, что полицейский держал колено на спине и на лопатках мужчины, а не на шее. И это является обычной полицейской процедурой при таких обстоятельствах.

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Смерть Джорджа Флойда и протесты в США

Афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, арестовавший Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве.

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призывал музей не сносить памятник.

В Портленде в июле полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.

В Сиэтле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции.

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Автор: Денис Прядко