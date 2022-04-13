Девочка сейчас живет вместе с мамой в Польше и учится в местной школе.

Маленькая украинка Амели, которая своим пением заставила весь мир услышать украинских детей, наконец-то встретилась с мамой. Девочка сейчас живет и учится в Польше.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Запись песенки о девочке с храбрым сердцем выложила в соцсети учительница Амели. На следующий день ее слушали в Варшаве, Париже и Лос-Анджелесе.

Спустя несколько дней Амелия с бабушкой были в безопасности - электричками, автобусами и поездами они добрались до Польши. Там девочка исполнила любимые песни во второй раз – на благотворительном концерте в Лодзи, который транслировали в эфире 40 стран. Все это время Лилия, мама Амели, оставалась в Киеве - не могла покинуть пожилых родителей. Сейчас они наконец-то вместе.

"Мы пошли в обычную польскую школу. Амели изучает польский язык и учит своих одноклассников украинскому языку… Нам подарили пианино. Мы записываем новые песни в студии – гимн Украины и новую песню про Украину", - рассказала мама маленькой украинки.

Как ранее сообщал УНИАН, семилетняя девочка спела песенку из мультика "Холодное сердце" прямо посреди бомбоубежища в Киеве. Амелия стала звездой сети и о ней заговорили во всем мире.

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