Поклонникам "русского мира" один путь – в тюрьму.

Илья Кива — бывший народный депутат, которого исключили из фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь". Его подозревают в государственной измене и собираются объявить в международный розыск. Аналогичные обвинения выдвинули соратнику и помощнику Кивы Олегу Панкратьеву, которого задержали по пути из Хмельницкого во Львов.

Как передает портал GroZa News, мужчина намеревался покинуть Украину через Закарпатье. Однако наши спецслужбы сумели его перехватить. Панкратьева подозревают в подрыве нынешней украинской власти, а это — государственная измена.

Панкратьев родился в 1967 году. Он был депутатом Полтавской областной рады и членом исполнительного комитета Полтавской городской рады. За государственную измену подозреваемому грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества. Именно такое наказание предусмотрено, согласно с новым законом №7116.

УНИАН запросил официальный комментарий насчет задержания и ждет ответа.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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