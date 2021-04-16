Адвокаты в Киеве имеют право пользоваться общественным транспортом во время локдауна по служебным удостоверениям.
Об этом заявил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, сообщает Вечерний Киев.
«Убежден, что даже на время локдауна передвижение адвокатов столицей должно быть максимально упрощенным с целью осуществления ими надлежащей защиты прав, свобод и интересов наших сограждан», — отметил Владимир Бондаренко.
По его словам, такое решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Карантин в Киеве: запреты и ограничения
В Киеве с 20 марта действуют усиленные карантинные ограничения. Под запретом, в частности:
- работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Дополнительно с 5 апреля в Киеве:
- проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам;
- закрыли детсады и начальные классы в школах.
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