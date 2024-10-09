Задержанного в Молдове россиянина Дмитрия Чистилина, который является одним из идеологов войны против Украины, арестовали до 4 декабря.

Как пишет Укринформ, соответствующую меру пресечения избрал Шевченковский районный суд Киева. "Суд удовлетворил ходатайство и избрал Чистилину меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 4 декабря", - рассказал прокурор Офиса генпрокурора Александр Сафарян.

Он сообщил журналистам, что мужчину обвиняют в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии России против Украины. Чистилин имеет российское и украинское гражданства.

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