Программа компании Garbyne будет помогать определять местоположение человека, звонящего на номер экстренной службы.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в сотрудничестве с компаниями Garbyne, Apple и Google начинает использовать новый программный продукт Garbyne, что позволит оперативно определить местонахождение человека, обратившегося на линию экстренной службы.

Об этом рассказал полковник службы ГСЧС Геннадий Герасимчук.

"Также, благодаря этой программе, гражданин лишь с помощью своего телефона сможет передать видео для диспетчера ГСЧС и вести двусторонний чат с ним", - цитирует Герасимчука Telegram-канал ГСЧС.

Отмечается, что эта система даже в тестовом режиме показала свое удобство и эффективность.

"Такая помощь оказывается ГСЧС абсолютно бесплатно. Мы благодарны за это нашим партнерам. Именно программа компании Garbyne незаменима в поиске людей под завалами, а также для взаимодействия с людьми, которые имеют различные проблемы со здоровьем", - подчеркнул Геннадий Герасимчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что после обстрела школы в с. Зеленый Гай на Николаевщине из-под завалов достали 3 пострадавших и тела 7 погибших людей. Поиски продолжались почти три дня.

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