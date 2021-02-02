16 сотрудникам так называемой "генпрокуратуры ДНР" заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации.
Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что с 2015 года 16 человек работают в псевдоструктуре - "генпрокуратура ДНР" и занимают должности в отделе "поддержки гособвинения управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел ГП ДНР".
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"Выполняя незаконные функции прокуроров, правонарушители участвуют в заседаниях при рассмотрении уголовных дел по нелегитимным нормативным актам, принятым представителями НВФ РФ в так называемых судах, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой области", - пояснили в прокуратуре.
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
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