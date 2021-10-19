Днепр и Одесса находятся в "красной" карантинной зоне.

В Днепре и Одессе, которые недавно перешли в "красную" карантинную зону, несмотря на усиленные противоэпидемические меры многие умудряются их нарушать.

Об этом рассказали корреспонденты ТСН из этих городов.

Ситуация в Днепре

Журналистка говорит, что ни в одном из проверенных во вторник мест не обошлось без нарушений. Полиция и Госпродпотребслужба проверяли ТРЦ, магазины и рестораны. Оказалось, что привиты от коронавируса там далеко не все. Мало того, в одном из магазинов продавщица показала рукописную справку о якобы перенесенном коронавирусе. Работница кафе неподалеку имела только одну дозу прививки, а для подтверждения того, что она здорова, показала коробки от экспресс-тестов на COVID.

Продавец еще одного магазина с документами проблем не имел, однако возмущался, что должен проверять их у клиентов. Зато официант проверенного ресторана не имел никаких подтверждений, однако утверждал, что виновато в этом приложение "Дія".

"Я студент, снимаю квартиру, мне надо платить и есть за что-то", - говорит он.

Сотрудницы кофейни признались, что не проверяли ковид-сертификаты у клиентов, только спросили об их наличии.

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Всего в регионе за соблюдением карантина следят 75 мобильных бригад, уже составлено более 300 протоколов. Посетители получали штрафы за отсутствие масок, предприниматели - за нарушение установленных норм.

Проверки в Одессе

По данным одесского корреспондента, горожане почти не носят маски в общественном транспорте, а водители маршруток активно перевозят стоячих пассажиров. Один из одесситов признался, что жители города в целом к установленным нормам относятся равнодушно.

Сегодня патрульные в пиковые часы выборочно останавливали маршрутки и составляли протоколы на водителей. Неравнодушные одесситы сами звонили в полицию и жаловались на нарушение водителями карантинных норм.

"Есть уже выписанные административные материалы, есть выявленные нарушения со стороны перевозчиков, есть обращения от граждан", - рассказала Алла Марченко, пресс-секретарь патрульной полиции Одессы.

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Некоторые ситуации завершались скандалами - за водителей-нарушителей заступались пассажиры.

"Час пик, они заходят, что же делать", - говорит один из водителей, перевозивший стоячих пассажиров.

Другие водители уже угрожают саботажем работы - не будут выходить на маршруты. Городу в ближайшее время может грозить транспортный коллапс.

Детали узнавайте из сюжета:

Напомним, с 15 октября "красный" уровень эпидопасности установлен на территории Херсонской области с 18 октября – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Автор: Юрий Годован