По его приказу в августе 2022 года паромы российской компании привлекались к организации морского "трафика" из Краснодарского края во временно оккупированный Мариуполь.

Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Захария Джиоева, который с начала полномасштабного вторжения способствовал Минобороны страны-агрессора в переброске войск на территорию Украины.

Как сообщил пресс-цетр СБУ, именно по его приказу в августе 2022 года паромы российской компании ООО "Оборонлогистика" привлекались к организации морского "трафика" из Краснодарского края во временно оккупированный Мариуполь.

Отмечается, что впоследствии, после взрыва на "Крымском мосту", Джиоев отдал распоряжение на установку паромной переправы с территории РФ до украинского полуострова.

Таким образом, как проинформировали в спецслужбе, захватчики переправляли на Южный фронт личный состав, военную технику и боеприпасы российских оккупационных группировок.

"Кроме того, рашисты использовали паромные "маршруты" для вывоза награбленного украинского зерна в страну-агрессор. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Джиоеву о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Подозрения коллаборантам и оккупантам - последние новости

Ранее СБУ собрала доказательную базу на действующего командующего Черноморским флотом ВМФ РФ вице-адмирала Виктора Соколова, который причастен к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины.

В частности, в период с 10 августа 2022 года Соколов лично отдавал приказы относительно регулярных боевых пусков крылатых ракет 3М14 "Калибр" по энергетической инфраструктуре нашего государства. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, СБУ задокументировала преступную деятельность еще 7 чиновников-коллаборантов, которые скрываются на временно оккупированной территории Украины, одной из них является руководительница созданной агрессором "администрации Черноморского района Крыма" Наталья Писарева.

Также сообщено о подозрении еще четырем вражеским приспешникам, среди которых "чиновники МЧС РФ" и бывшая работница украинского Минюста.

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