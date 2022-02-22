Активнее всего идти воевать за Украину готова молодежь, узнали эксперты.

В случае вторжения России половина украинцев готовы либо воевать, либо оказывать другую невоенную помощь армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные сегодня в Киеве результаты общенационального опроса, который был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 1-12 февраля 2022 года.

Так, непосредственно присоединиться к ВСУ для отпора агрессии готовы 8,2% опрошенных, присоединиться к добровольческим силам для борьбы на фронте – 14,3%, оказывать посильную невоенную помощь (деньгами, работой, в качестве донора крови и прочее) – 25,2%.

Еще 17,7% сказали, что ничего не будут делать в случае нового вторжения, а просто будут пытаться выжить. Попытаются выехать за границу 3,1% опрошенных.

При этом 13,3% ответили, что не верят в то, что новая агрессия когда-нибудь случится.

18,2% респондентов не определились.

В Фонде "Демократические инициативы" отмечают, что по сравнению с декабрем 2021 года на 5% выросло количество желающих присоединиться к добровольческим силам для противодействия военной агрессии РФ в случае нового вторжения в Украину. Также обращается внимание, что за менее чем три месяца доля украинцев, которые вообще не верят в новое вторжение РФ, сократилась на 9%.

В соответствии с опросом, идти воевать активнее готова молодежь: среди респондентов до 30 лет 31% сообщили, что готовы вступить в ВСУ или добровольческие силы. Среди граждан старше 54 лет, по сравнению с другими возрастными категориями, чаще (разница 18% с группой "младше 30") распространена позиция, что в случае нового вторжения РФ они будут пытаться просто выжить. Однако среди молодежи больше желающих уехать из страны – 6%, что означает, что в случае нового военного вторжения Украину ждет ощутимый отток молодых кадров.

Готовность воевать в различных макрорегионах колеблется от 10% на востоке до 29% в центре. В Западной Украине таких 25%, но там и активнее всего готовы оказывать невоенную помощь (33%).

Опросом были охвачены 2001 респондент по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии выяснил, что в Украине почти 40% граждан считают угрозу полномасштабного вторжения России в Украину очень вероятной или неизбежной.

Угроза вторжения России в Украину – короткая справка УНИАН

Осенью прошлого года российские власти обострили ситуацию на границе Украины – стянули много военнослужащих и техники, в Украине и на Западе заговорили об угрозе вторжения.

В середине февраля этого года на части Донбасса обострился конфликт – боевики стреляли по населенным пунктам из тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями, а обвиняли в вооруженных провокациях украинскую сторону.

Потом в "ДНР" и "ЛНР" объявили массовую эвакуацию населения в РФ, а также "мобилизацию".

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании "ЛДНР" независимыми государствами. Россия также решила отправить "миротворцев" на захваченную часть востока Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Киев считает действия властей РФ нарушением суверенитета нашей страны. Действия России также осудили в Евросоюзе и в США. Штаты уже ввели санкции против "ЛДНР".

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