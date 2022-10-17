Соответствие цены и качества, регулярность покупки более присущи младшему и среднему поколению, которые руководствуются рациональным подходом к расходам.

Украинцы чаще всего принимают решения по покупке продуктов и товаров, исходя из соответствия цены и качества.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Чаще всего респонденты принимают решение о покупке продуктов и товаров, исходя из соответствия цены и качества (42%). 29% руководствуются тем, что регулярно покупают одни и те же товары (стратегия регулярного потребления), или из-за возможности купить их дешевле (стратегия минимизации затрат). 20% покупают потому, что покупка приносит удовольствие (гедонисты), 13% – покупают товары наилучшего качества (перфекционисты). Лишь 4% отметили, что покупают товары импульсивно (стратегия импульсивного потребления), 2% – из-за того, что товар является новинкой (потребление новинок)", - говорится в опросе.

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Как отметили в соцгруппе, соответствие цены и качества, регулярность покупки более присущи младшему и среднему поколению, которые руководствуются рациональным подходом к расходам. Покупка из-за более низкой цены – старшему, поскольку у них чаще более низкие доходы и они вынуждены экономить.

"Молодежь также относительно чаще покупает товары, потому что это приносит удовольствие или же руководствуясь показателем качества – это соответствует ценностям молодого поколения, которое является более крупными гедонистами и перфекционистами. Регулярность и мотив "дешевизны" преобладает у женщин, соответствие цене и качеству, особенно лучшей – у мужчин. Следовательно, женщины имеют более рациональные стратегии, а мужчины – эмоциональные, хотя обычно ориентацию на эмоции приписывают женщинам, однако у женщин обычно и доходы ниже, чем у мужчин", - говорится в опросе.

Опрос проведен в течение 8-9 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%.

Экономика Украины прогноз

ВВП Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

В октябре Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году почти вдвое - с 2,1% до 3,3%.

При этом 16 октября региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи заявил, что уровень бедности в Украине вырастет в десятикратном размере. По его прогнозу, 25% населения Украины будут жить в бедности до конца года, тогда как до войны их было лишь чуть больше 2%. Банерджи считает, что к концу следующего года эта цифра может вырасти до 55%.

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