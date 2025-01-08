'Есть реальность': военный Найем назвал три причины ситуации с СОЧ в Украине

Капитан ВСУ отмечает, что сейчас судам запрещено применять к военным смягчающие обстоятельства, хотя это применяют даже к насильникам.

Капитан Вооруженных сил Украины, основатель ОО "Принцип" Маси Найем назвал три основных момента, которые создали нынешнюю картину с СОЧ и дезертирством в Вооруженных силах Украины. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Первоначально Найем напомнил, что в 2023 году было принято решение о том, что надо усилить ответственность военнослужащих за совершение правонарушений таких как дезертирство и СОЧ. По его словам, именно это стало предпосылкой того состояния, которое мы имеем сейчас.

"Судам было запрещено смягчать обстоятельства, освобождать от отбывания наказания с испытательным сроком. Это 69 и 75 статья. Это было сделано с целью, чтобы уменьшить количество СОЧ и дезертирства. Но это не справедливо для военных. Чем они стали хуже, чем какие-то насильники, которые имеют право на смягчающие обстоятельства и освобождение от отбывания с испытательным. Следствие принятия этого немудрого решения мы имеем и из этого надо сделать определенный вывод. Во-первых, отменить эту норму, чтобы восстановилась справедливость к военным", - отметил Найем.

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Второй момент, по его словам, надо определить сроки службы.

"Не может человек 3 года быть в таком состоянии, постоянно воевать и быть эффективным. Это невозможно. Мы бы хотели быть киборгами, но есть реальность. И в этой части не хватает политического решения. Это не столько вопрос президента, хотя он тоже должен принять это решение, а вопрос парламента. Но больше всего - мы все, общество, должны взять ответственность. Потому что на сегодня общество сделало вывод такой: ребята справляются, ну, ок, дальше как-то будет. А как-то не будет. Мы теряем территории не потому что мы слабые, или критически не хватает вооружения, а потому что людей не хватает", - подчеркнул Найем.

По его словам, причиной СОЧ является также неукомплектованность бригад, батальонов, из-за чего военных не отпускают на отдых.

"Условно говоря на 30% укомплектован батальон. Те, кто хочет уйти в отпуск по состоянию здоровья или по праву, которое у него есть, но его не отпускают, он считает, что ему можно пойти в СОЧ и потом вернуться обратно. Потому что за первый раз ничего не будет. То есть хотя бы таким инструментом он может добиться своего отпуска", - пояснил капитан ВСУ.

Вместе с тем, Найем назвал "хорошими историями" то, что реформируется МСЭК и недавнее назначение Президентом Владимиром Зеленским Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей. Однако подчеркнул, что необходимо как можно быстрее утвердить полномочия военного омбудсмена.

По его мнению, принятый закон об освобождении от наказания при самовольном возвращении в воинскую часть после 1-го СОЧ больше решил проблему ГБР, которое не успевает рассматривать дела по СОЧ и дезертирству. "Какой-то процент уменьшился уголовных производств, потому что ребята ушли и вернулись. В целом на картину СОЧ он (закон) влияет? Не влияет", - сказал Найем.

СОЧ в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях полковник, ветеран морской пехоты Юрий Микуляк, комментируя вопрос СОЧ, отметил, что для уменьшения случаев командиры должны ставить человеческие жизни в приоритете, армия должна вести войну высокотехнологично.

Как известно, 1 января 2025 года закончился срок для добровольного возвращения на службу из самовольного оставления части. Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук заявила, что срок добровольного возвращения на службу после СОЧ могут продлить. Также она выразила убеждение, что к работе по возвращению воинов надо активнее привлекать рекрутеров из успешных боевых подразделений.

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